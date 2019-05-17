Крейчи — о решении игроков «Бостона»: у каждой команды свои ритуалы

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Крейчи прокомментировал решение капитана команды Здено Хары и других игроков не касаться трофея принца Уэльского, вручаемого за победу в Восточной конференции.

«Я думаю, что у каждой команды есть свои суеверия, свои ритуалы. Мы уже дважды были в финале при капитанстве Здено, и у нас 50/50», – цитирует Крейчи официальный сайт НХЛ.

«Брюинз» поступали аналогичным образом в 2011 (выиграли Кубок Стэнли) и 2013 (проиграли) годах. С 2006 года победители Востока притрагивались к трофею шесть раз – трижды это делал «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграл Кубок Стэнли), по разу – «Оттава Сенаторз» (2007, проиграла), «Филадельфия Флайерз» (2010, проиграла) и «Вашингтон Кэпиталз» (2018, выиграл).