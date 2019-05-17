Игроки «Бостона» не притронулись к призу за победу в Восточной конференции

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» переиграл «Каролину Харрикейнз» — 4:0 (4-0 в серии). «Мишки» пробились в финал плей-офф.

Капитан «Бостона» Здено Хара (не принимал участия в матче) и другие игроки не притронулись к трофею Принца Уэльского, вручаемому за победу в Восточной конференции по итогам плей-офф НХЛ.

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

«Брюинз» поступали аналогичным образом в 2011 (выиграли Кубок Стэнли) и 2013 (проиграли) годах. С 2006 года победители Востока притрагивались к трофею шесть раз – трижды это делал «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграл Кубок Стэнли), по разу – «Оттава Сенаторз» (2007, проиграла), «Филадельфия Флайерз» (2010, проиграла) и «Вашингтон Кэпиталз» (2018, выиграл).