Игроки «Бостона» не притронулись к призу за победу в Восточной конференции

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» переиграл «Каролину Харрикейнз» — 4:0 (4-0 в серии). «Мишки» пробились в финал плей-офф.
Капитан «Бостона» Здено Хара (не принимал участия в матче) и другие игроки не притронулись к трофею Принца Уэльского, вручаемому за победу в Восточной конференции по итогам плей-офф НХЛ.
Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.
«Брюинз» поступали аналогичным образом в 2011 (выиграли Кубок Стэнли) и 2013 (проиграли) годах. С 2006 года победители Востока притрагивались к трофею шесть раз – трижды это делал «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграл Кубок Стэнли), по разу – «Оттава Сенаторз» (2007, проиграла), «Филадельфия Флайерз» (2010, проиграла) и «Вашингтон Кэпиталз» (2018, выиграл).
- 17 мая 2019
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:07
-
08:58
-
07:38
-
07:00
-
05:45
-
02:08
-
01:00
-
00:56
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:07
- 16 мая 2019
-
23:48
-
23:42
-
23:29
-
22:54
-
22:20
-
22:09
-
21:53
-
21:26
-
21:11
-
20:45
-
20:36
-
20:16
-
19:57
-
19:53
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:23