«Сибирь» обменяла Воробья в «Автомобилист» на Торченюка

«Сибирь» обменяла защитника Павла Воробья в «Автомобилист» на нападающего Александра Торченюка, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

1 мая 2019 года Воробей заключил новый контракт с новосибирским клубом. 21-летний Воробей пополнил состав «Сибири» в сентябре 2018 года. В 27 матчах регулярного чемпионата Павел отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-3» и 33 штрафных минутах.

27-летний Торченюк пропустил большую часть сезона из-за тяжёлой травмы, полученной в контрольном матче. В 20 играх регулярного чемпионата Александр сделал две голевые передачи. Не смог он отличиться и в плей-офф. В семи играх Кубка Гагарина в активе форварда одна результативная передача.