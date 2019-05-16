Павелски: арбитры не пытаются никого засудить, они нормальные парни

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ, 2-1) прокомментировал скандальный эпизод в овертайме. Победным оказался гол защитника «акул» Эрика Карлссона на 66-й минуте встречи. Перед этим арбитры не зафиксировали пас рукой.

«Все говорят об этом пасе рукой. Похоже, что там что-то было. Но, в конце концов, есть решения, которые можно трактовать в любую сторону. Это плей-офф, в нём случаются неприятности, к которым нужно приспосабливаться. Нужно справиться с этим и сохранять спокойствие. Арбитры не пытаются никого засудить, они нормальные парни», — цитирует Павелски Sportsnet.

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело обвинил судей в двойных стандартах.

Джонс: Павелски был просто невероятен. Он великолепный капитан