Павелски: арбитры не пытаются никого засудить, они нормальные парни
Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ, 2-1) прокомментировал скандальный эпизод в овертайме. Победным оказался гол защитника «акул» Эрика Карлссона на 66-й минуте встречи. Перед этим арбитры не зафиксировали пас рукой.
«Все говорят об этом пасе рукой. Похоже, что там что-то было. Но, в конце концов, есть решения, которые можно трактовать в любую сторону. Это плей-офф, в нём случаются неприятности, к которым нужно приспосабливаться. Нужно справиться с этим и сохранять спокойствие. Арбитры не пытаются никого засудить, они нормальные парни», — цитирует Павелски Sportsnet.
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