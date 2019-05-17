«Магнитка» объявила о переходе на площадку финского размера

Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе в новом сезоне на площадку финского размера.
«В «Магнитке» теперь «финская» площадка. Ещё в феврале руководство «Металлурга» и тренерский штаб команды мастеров обсуждали возможность перехода на уменьшенный размер игрового поля, учитывая опыт других клубов КХЛ. Это позволит сделать игру более зрелищной, динамичной, энергичной, в игре будут выше скорости, больше силовой борьбы и бросков по воротам», — сказано в сообщении клуба в «Инстаграме».
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» магнитогорского «Металлурга».
По правилам Международной федерации хоккея (IIHF) стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Финский размер льда – средний вариант шириной 28 метров – позволит повысить скорость игры и зрелищность матчей, сохранив безопасные условия для хоккеистов.
- 17 мая 2019
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