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«Магнитка» объявила о переходе на площадку финского размера

«Магнитка» объявила о переходе на площадку финского размера
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе в новом сезоне на площадку финского размера.

«В «Магнитке» теперь «финская» площадка. Ещё в феврале руководство «Металлурга» и тренерский штаб команды мастеров обсуждали возможность перехода на уменьшенный размер игрового поля, учитывая опыт других клубов КХЛ. Это позволит сделать игру более зрелищной, динамичной, энергичной, в игре будут выше скорости, больше силовой борьбы и бросков по воротам», — сказано в сообщении клуба в «Инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» магнитогорского «Металлурга».

По правилам Международной федерации хоккея (IIHF) стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Финский размер льда – средний вариант шириной 28 метров – позволит повысить скорость игры и зрелищность матчей, сохранив безопасные условия для хоккеистов.

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