Кутюр — о сравнениях с Овечкиным и Кросби: эти ребята выиграли кубок. Я — нет

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал игру команды в плей-офф, а также поделился мнением о блестящей личной статистике в кубковых матчах. За последние 10 лет больше него голов в плей-офф (48) забил только Александр Овечкин (50), а за последние четыре года по очкам (65) он уступает только Сидни Кросби (68).
«Хотел бы я знать ответ, как выигрывать по заказу два матча подряд или три, но, к сожалению, не знаю. Поэтому мы имеем такие качели. Нам не хватает стабильности — как на протяжении всей кубковой дистанции, так и на протяжении одного матча. У нас были неплохие отрезки в последней игре, но в целом мы показали не лучший хоккей. В третьем периоде мы „выжили“ только благодаря игре Мартина Джонса.
Только Овечкин и Кросби имеют лучшую статистику, чем я? Эти ребята выиграли кубок. Я — нет. Так что все эти цифры ничего не значат", — цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.
- 17 мая 2019
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