Нападающий «Миннесоты» Люк Канин сыграет на ЧМ-2019 в составе сборной США
Нападающий «Миннесоты Уаллд» Люк Канин примет участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной США, сообщает пресс-служба национальной хоккейной федерации.
22-летний форвард в минувшем регулярном чемпионате НХЛ забросил шесть шайб и сделал 11 результативных передач в 49 матчах. В 28 матчах регулярки АХЛ Канин отметился 20 (12+8) очками. В 11 играх плей-офф АХЛ на счету Люка 8 (6+2) очков.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Зак Веренски усилит сборную США на чемпионате мира 2019 года
- 17 мая 2019
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