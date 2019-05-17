Чижов — о Маннинене: понимали, что в первое звено лучше взять скандинава

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал переход в уфимский клуб Сакари Маннинена.
«Просмотрели массу кандидатур: и североамериканцев, и европейцев. При этом понимали, что в первое звено лучше взять скандинава. Критерии отбора очень высокие. Конечно, он должен соответствовать уровню Умарка и Хартикайнена. Сакари Маннинен был вторым бомбардиром в «Йокерите», также стабильно играет за сборную Финляндии. Сейчас тоже очень успешно выступает на нынешнем чемпионате мира.
Также в его пользу говорит то, что он вошёл в лучший хоккейный возраст. Сакари быстр, техничен, очень умный игрок и, что немаловажно, успевает отработать в обороне. Очень уверенно, настойчиво играет на пятаке. Ещё важное качество – снайпера. Для центрального очень много забивает.
По обмену Маннинена работали вместе с тренерским штабом команды. Они озвучили рекомендации, узнавали по своим каналам про игрока. И все вместе приняли окончательное решение во время чемпионата мира. Сакари очень результативен. Его игра вселила в нас уверенность в правильности наших действий», — цитирует Чижова официальный сайт уфимского клуба.
- 17 мая 2019
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