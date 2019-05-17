Мерзликин: рад, что Овечкин приехал на ЧМ, хочется увидеть, какие у него броски

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин поделился ожиданиями от матча чемпионата мира 2019 года с командой России.

«Конечно, рад, что Овечкин приехал на чемпионат мира! Хочется видеть, какие у него броски. Так только по телевизору их видел, сейчас есть шанс. Не страшно. Если бы было страшно, я бы не был вратарём. Конечно, надо будет посмотреть, как он бросает. Я за ним следил и всё время хотел узнать, каково это – получать его вантаймеры в большинстве. Будем играть, увидим.

Задоров не знает, кто я такой? Ничего, узнает. Есть время. Гаврикова я встретил перед игрой, не было времени, только руку пожал, и всё.

Игра с Чехией? Я просмотрел видео, может, третий гол был мой, беру ответственность на себя. Сами виноваты, отдали игру. Удаления я ещё не видел (Бичевскис получил 5+20 при счёте 2:0 в пользу Латвии. — Прим. «Чемпионата»), но слышал, что не было, так игроки говорят. Может, две минуты, но не пять. Жаль, что так получилось, но следующая игра с Россией, буду концентрироваться на этой игре.

Контракт с «Коламбусом»? Всё, что вы знаете, то и написано. Подписал я заранее, но новость появилась недавно. О «Коламбусе» сейчас не думаю, буду рад, но сейчас у меня работа в сборной. Должен концентрироваться на игре тут, а потом летом готовиться к «Коламбусу». Потом увидим, как будет», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.