Басков подтвердил, что другие клубы КХЛ сделали предложения Лисовцу и Хенкелю

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал последние трансферные новости. Ранее в российских СМИ сообщалось, что «Ак Барс» сделал предложение Кристиану Хенкелю, а «Салават Юлаев» сделал предложение Евгению Лисовцу.

«Нам бывает нелегко удержать лучших хоккеистов, поскольку тягаться по финансовым условиям с грандами КХЛ мы не в состоянии. Например, мы очень хотели бы оставить Диму Буйницкого, но сумма, предложенная «Магниткой», оказалась для нас неподъёмна.

Однако мы всё равно нацелены сохранить костяк ведущих игроков. Уже сделали внушительные предложения Кристиану Хенкелю и Евгению Лисовцу — лучшим белорусским защитникам на данный момент. Впрочем, как бы ни завершились переговоры, любые варианты развития событий пойдут на благо Крису и Жене», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.