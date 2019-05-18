Свечников: «Каролина» скоро вернётся

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после вылета из Кубка Стэнли поблагодарил клуб и болельщиков за дебютный сезон в лиге.
«Спасибо «Каролине», моим партнёрам, тренерскому штабу и болельщикам за то, что сделали мой дебютный сезон в НХЛ таким особенным. Мы скоро вернёмся», — написал Свечников в своём «инстаграме».
«Каролина» дошла до финала конференции, в котором в четырёх матчах уступила «Бостон Брюинз». До этого «ураганы» прошли «Вашингтон Кэпиталз» (4-3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0). В регулярном сезоне «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Второй номер драфта-2018 в 82 матчах регулярного сезона набрал 37 очков – 20 голов и 17 результативных передач. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов. Андрей пропустил 6 матчей из-за травмы, полученной в драке с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
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