Павелски: Биннингтон выглядел здорово. Что ты тут будешь делать?

Нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски после поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 2-2 в серии) высоко оценил игру голкипера «блюзменов» Джордана Биннингтона. Вратарь отразил 29 бросков из 30.



«Биннингтон выглядел здорово. У нас были шансы забить больше, но он каждый раз вставал на пути шайбы. Что ты тут будешь делать? Возможно, стоило активнее переводить игру с фланга на фланг, заставлять его больше двигаться, но мы в этом недоработали», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт уже на 35-й секунде встречи открыл форвард хозяев Иван Барбашёв. В конце периода в большинстве отличился Тайлер Бозак. В середине третьего игрового отрезка Томаш Гертл в формате «5 на 4» отыграл одну шайбу.

Биннингтон – первый вратарь в истории «Сент-Луиса» с 10 победами в плей-офф