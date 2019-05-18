Павелски: Биннингтон выглядел здорово. Что ты тут будешь делать?

Нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски после поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 2-2 в серии) высоко оценил игру голкипера «блюзменов» Джордана Биннингтона. Вратарь отразил 29 бросков из 30.
«Биннингтон выглядел здорово. У нас были шансы забить больше, но он каждый раз вставал на пути шайбы. Что ты тут будешь делать? Возможно, стоило активнее переводить игру с фланга на фланг, заставлять его больше двигаться, но мы в этом недоработали», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Счёт уже на 35-й секунде встречи открыл форвард хозяев Иван Барбашёв. В конце периода в большинстве отличился Тайлер Бозак. В середине третьего игрового отрезка Томаш Гертл в формате «5 на 4» отыграл одну шайбу.
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