Дебур: если бы «Сан-Хосе» забил ещё пару голов, мы говорили бы в другом ключе

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился впечатлениями от поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 2-2 в серии).
«Старт матча нашей команде не удался. Но, если честно, я максимально удовлетворен игрой команды в остальное время. Если бы мы забили ещё пару голов, то разговаривали бы сейчас с вами об игре совершенно в другом ключе. Мы играем в финале конференции против сильной команды, по-прежнему имеем преимущество своего льда, так что не вижу повода расстраиваться», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В текущем плей-офф на счету Владимира 9 очков при показателе полезности «-9» — 6 голов и 3 результативные передачи. В играх на вылет он набрал 41 (28+13) балл в 60 встречах. В регулярном сезоне на счету россиянина в 76 матчах 68 очков (33+35).
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