Латвия — Россия: Батню увели в раздевалку после удара в голову от Орлова

Во втором периоде матча между сборными Латвии и России на чемпионате мира повреждение получил нападающий латвийской сборной Оскарс Батня. Форварда увели в раздевалку после удара в голову защитником Дмитрием Орловым. Россиянин не получил за свои действия штрафных минут.



«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.



Подопечные Ильи Воробьёва вышли на лёд в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).