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Сборная России выиграла пять из пяти матчей на ЧМ с разницей шайб 26:3

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России выиграла пять из пяти матчей на ЧМ с разницей шайб 26:3
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России оказалась сильнее команды Латвии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, россияне выиграли пять из пяти матчей на групповом этапе ЧМ. Подопечные Ильи Воробьёва забросили на турнире 26 шайб, пропустив только три.

Первый период матча с Латвией подопечные Ильи Воробьёва проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса. На старте второго периода сборная России сумела сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счёт.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?
Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.
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