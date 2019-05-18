И. Воробьёв: Латвия боролась за жизнь, жёсткая игра была с обеих сторон

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с Латвией (3:1).
«Неоднозначный матч? Как мы и думали, была жёсткая игра. Соперник боролся за жизнь, за продолжение турнира. В первом периоде много штанг обстучали, но хорошо, что забили три гола во втором.
Команда играла только второй период? Сколько там по броскам было – 15-5? Штук пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли? Мы считаем, что играли.
Мы решили, что вообще не обсуждаем судейство. Жесткая игра была с обеих сторон. Мы на чемпионате мира. В случае с Задоровым так получилось, что игрок сборной Латвии в последний момент развернулся, а Никита, скажем так, оказался чуть-чуть здоровее. Любая команда и любой тренер хочет, чтобы было меньше удалений», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 18 мая 2019
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