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И. Воробьёв: Латвия боролась за жизнь, жёсткая игра была с обеих сторон

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: Латвия боролась за жизнь, жёсткая игра была с обеих сторон
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с Латвией (3:1).

«Неоднозначный матч? Как мы и думали, была жёсткая игра. Соперник боролся за жизнь, за продолжение турнира. В первом периоде много штанг обстучали, но хорошо, что забили три гола во втором.

Команда играла только второй период? Сколько там по броскам было – 15-5? Штук пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли? Мы считаем, что играли.

Мы решили, что вообще не обсуждаем судейство. Жесткая игра была с обеих сторон. Мы на чемпионате мира. В случае с Задоровым так получилось, что игрок сборной Латвии в последний момент развернулся, а Никита, скажем так, оказался чуть-чуть здоровее. Любая команда и любой тренер хочет, чтобы было меньше удалений», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?
Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.
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