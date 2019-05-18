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Мерзликин: последний раз, когда играл против Василевского и Кузнецова, было 0:14

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Мерзликин: последний раз, когда играл против Василевского и Кузнецова, было 0:14
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин поделился впечатлениями после поражения в матче чемпионата мира с Россией — 1:3.

«Почему вновь вели в счёте и уступили? Ты же хоккейный эксперт, должен знать лучше меня. Я концентрировался на своей игре. Последний раз, когда играл против Василевского и Кузнецова, на МЧМ в Калгари, счёт был 0:14. Так что сейчас было хорошо. Счастлив и горжусь своей командой, мы хорошо сыграли, хорошо оборонялись, блокировали броски», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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