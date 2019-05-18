Сборная Италии забила первый гол на ЧМ-2019, отличившись в шестой игре

Сборная Италии встречается с командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра проходит в Братиславе.



В начале третьего периода при счёте 0:2 нападающий Анджело Мичели забил первый гол итальянской команды на турнире. До игры с норвежцами Италия потерпела пять поражений с общим счётом 0:38. Ранее подопечные Клейтона Беддоуза провели матчи со Швейцарией (0:9), Швецией (0:8) Латвией (0:3), Россией (0:10) и Чехией (0:8).

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).