Канада разгромила Германию на чемпионате мира — 2019, забросив восемь шайб

Сборная Канады встречалась с Германией в матче групповой стадии чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 8:1 в пользу североамериканской команды. Немцы потерпели первое поражение на турнире.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
В первом периоде ворота немецкой команды поразили Тома Шабо и Марк Стоун. Во втором игровом отрезке Стоун забросил ещё две шайбы, на что немцы ответили голом Ясина Эхлиза. В третьем периоде в составе сборной Канады отличились Энтони Манта (дубль), Сэм Райнхарт и Энтони Чирелли.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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