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Канада разгромила Германию на чемпионате мира — 2019, забросив восемь шайб

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Канада разгромила Германию на чемпионате мира — 2019, забросив восемь шайб
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Канады встречалась с Германией в матче групповой стадии чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 8:1 в пользу североамериканской команды. Немцы потерпели первое поражение на турнире.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

В первом периоде ворота немецкой команды поразили Тома Шабо и Марк Стоун. Во втором игровом отрезке Стоун забросил ещё две шайбы, на что немцы ответили голом Ясина Эхлиза. В третьем периоде в составе сборной Канады отличились Энтони Манта (дубль), Сэм Райнхарт и Энтони Чирелли.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в 1/4 финала?
Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев.
ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Канада
8 : 1
2:0, 2:1, 4:0
Германия
1:0 – Шабо (Маршессо, Строум) – 02:01 (5x4), 2:0 – Стоун (Сиверсон, Нурс) – 16:43 (5x5), 3:0 – Стоун (Строум, Маршессо) – 26:02 (5x4), 3:1 – Эхлиз (Айзеншмид, Зайденберг) – 38:01 (5x4), 4:1 – Стоун – 38:49 (5x5), 5:1 – Манта – 43:01 (5x5), 6:1 – Манта (Туррис) – 44:55 (5x5), 7:1 – Райнхарт (Строум) – 45:28 (5x5), 8:1 – Чирелли (Жозеф) – 53:10 (4x5)
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