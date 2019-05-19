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Курашёв: в матче с Россией на ЧМ папа будет болеть за Швейцарию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Курашёв: в матче с Россией на ЧМ папа будет болеть за Швейцарию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашёв поделился ожиданиями от матча с Россией, который состоится сегодня, 19 мая. Начало встречи — в 21:15 мск.

«Жалко, что не смогли победить шведов, но мы играли хорошо. Мы создавали много моментов, просто необходимо было реализовать их. Нужно отдохнуть и подготовиться к матчу с россиянами. Сил у нас хватит. Нам нужно играть в свой хоккей, а не думать про лидеров россиян. Посмотрим видео и, думаю, будем готовы к российскому большинству.

Родственники уже приехали, были на игре против шведов, пойдут на матч со сборной России. Жду этой игры с нетерпением. Надеюсь, сыграем хорошо. Папа будет болеть за Швейцарию», — передаёт слова Курашёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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