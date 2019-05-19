Спасение Василевского вошло в число лучших сейвов девятого дня ЧМ-2019

18 мая, в девятый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялось шесть матчей. В Братиславе встречались сборные Латвии и России, Италии и Норвегии, Швеции и Швейцарии, а в Кошице мерились силами сборные Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии. Вашему вниманию предлагаются три лучших сейва очередного игрового дня ЧМ-2019.



Третье место занял сейв голкипера сборной России Андрея Василевского. В концовке первого периода матча с Латвией (3:1) вратарь отразил бросок защитника Артура Кулды в упор. Василевский парировал шайбу блином.

Посмотреть видео трёх лучших сейвов можно на канале ИИХФ в YouTube.

В группе B сборная России набрала максимальное количество очков по итогам пяти матчей. У Швейцарии, Швеции и Чехии по 12 очков. У Латвии и Норвегии — по шесть, у Австрии и Италии — ноль.