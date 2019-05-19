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Спасение Василевского вошло в число лучших сейвов девятого дня ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Спасение Василевского вошло в число лучших сейвов девятого дня ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

18 мая, в девятый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялось шесть матчей. В Братиславе встречались сборные Латвии и России, Италии и Норвегии, Швеции и Швейцарии, а в Кошице мерились силами сборные Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии. Вашему вниманию предлагаются три лучших сейва очередного игрового дня ЧМ-2019.

Третье место занял сейв голкипера сборной России Андрея Василевского. В концовке первого периода матча с Латвией (3:1) вратарь отразил бросок защитника Артура Кулды в упор. Василевский парировал шайбу блином.

Посмотреть видео трёх лучших сейвов можно на канале ИИХФ в YouTube.

В группе B сборная России набрала максимальное количество очков по итогам пяти матчей. У Швейцарии, Швеции и Чехии по 12 очков. У Латвии и Норвегии — по шесть, у Австрии и Италии — ноль.

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