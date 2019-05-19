Римейк финала Олимпиады или США? Расклады для России на 1/4 ЧМ

С кем сыграет сборная России и придётся ли ей перебираться из Братиславы в Кошице?

Сборная Россия по хоккею выиграла уже пять матчей подряд на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва идёт без поражений. Более того, наша команда не потеряла ни одного очка, одержав победы во всех матчах в основное время. Какое место российская сборная может занять в группе и на кого выйти в четвертьфинале? Рассказываем о всех раскладах.

Россия – единственная команда из группы B, не потерпевшая ни одного поражения. Шведы уже успели уступить чехам, швейцарцы проиграли шведам. Чехи, соответственно, проиграли нам. А как обстоят дела в группе A?

Россия – единоличный лидер группы! Но Швеция от нас просто так не отстанет «Тре крунур» вырвали победу у Швейцарии и запутали ситуацию в группе В до предела.

Россия – Германия (вероятность 80%)

Пока что самым очевидным соперником наших в четвертьфинале выглядит сборная Германии. А что, почему бы не повторить вариант с финалом Олимпиады в Пхёнчхане? Правда, пока у России не в лучшей форме находится автор победного гола корейских Игр Кирилл Капризов, но эта ситуация исправима.

Сейчас немцы третьи в группе A, команды из которой играют в Кошице, однако в следующем туре Германии встречаться с США, а здесь шансы на победу очевидно выше у североамериканцев. Далее у немцев – матч с финнами, где тоже многое ясно. Германия (учитывая тот факт, что Россия при подобном раскладе останется в Братиславе, а немцам придётся уезжать из Кошице) – идеальный вариант для хоккеистов Ильи Воробьёва.

Россия – США (вероятность 60%)

На данный момент четвёртое место в группе A занимает сборная США во главе с главным тренером «Детройта» Джеффом Блэшиллом. В активе «звёздно-полосатых» 11 набранных очков после пяти матчей. Да, американцы неожиданно проиграли словакам в первой встрече, однако хозяева турнира уже успели растерять очки и не попадут (вряд ли в этом многие сомневаются) в плей-офф.

Практически наверняка североамериканцы обыграют в следующем туре серебряных призёров корейской Олимпиады немцев и выйдут на третье место в группе. В таком случае, россиянам нужно будет стать вторыми, чтобы сыграть с американцами. Такой расклад возможен, но сейчас ситуация складывается иначе. В более позитивном ключе.

Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Россия – Канада (вероятность 40%)

Нельзя исключать и встречу с канадцами. Но как же не хочется встречаться с «кленовыми листьями» уже в четвертьфинале! Уж больно много мы обжигались на этой стадии. Учитывая тот факт, что канадцы, скорее всего, будут первыми или вторыми (даже несмотря на крутой очный матч с США в самой концовке), России (если наша команда будет третьей или четвёртой) придётся ехать в Кошице на четвертьфинал. Конечно, подобного расклада хочется всячески избежать.

Россияне обжили раздевалку в Братиславе, в столице Словакии находится отель сборной. Ни одна из команд не захочет просто так менять место дислокации в преддверии плей-офф. Да, «кленовые листья» перед турниром лишились ключевого центрального форварда Джона Тавареса, видны проблемы во вратарской линии. Однако Канада может выстрелить в любой момент, да и игроков, способных забить, в составе североамериканской сборной хватает. Например, Энтони Манта назабивал уже семь шайб, выйдя на первое место в гонке снайперов. Позади даже Евгений Дадонов и Каапо Какко. Канада по-прежнему выглядит грозной силой.

В сборной России творит одно звено. Когда мы увидим чудеса от других? Оценки сборной России за матч с Латвией.

Россия – Финляндия (20%)

Хочет ли сборная играть в четвертьфинале с Финляндией? Скорее нет, чем да. Но сейчас этот расклад наименее вероятен. Финляндия занимает первое место в группе A. У Суоми 13 очков, впереди – игры с Францией и Германией. Сложно представить, чтобы коллектив Юкки Ялонена упустил очки в этих двух встречах. Уж больно хорош юный талант Какко, да и соперники заметно ниже классом. Ко всему прочему сложно поверить, что Россия займёт четвёртое место в группе B. Даже учитывая тот факт, что у шведов, швейцарцев и чехов по 12 очков. Но ведь у нас их уже 15!

Финны с вероятностью в 90% остаются на четвертьфинал в Кошице, а затем, если выиграют у четвёртой команды нашей группы, будут перебираться в Братиславу. Даже несмотря на то, что на чемпионате мира у Суоми далеко не самый сильный состав (поговаривают о конфликте между федерацией и ведущими игроками из НХЛ), сборная Суоми всё равно держит уровень. Собственно говоря, странно было бы ждать Финляндию за пределами первой четвёрки.