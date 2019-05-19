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Густафссон: Нюландер напоминает мне Кейна

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Густафссон: Нюландер напоминает мне Кейна
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Швеции Эрик Густафссон сравнил нападающего команды Вильяма Нюландера с капитаном американской сборной Патрика Кейна.

«Вильям действительно очень хорош, он способен творить потрясающие вещи на льду. Он напоминает мне Патрика Кейна. После всей критики, которая сыпалась в адрес Нюландера, он показывает, кем является на самом деле. Вильям доказал, что стоит всех денег. Он делает некоторые вещи с лёгкостью, хотя для большинства других хоккеистов это непосильная задача», — цитирует Густафссона Aftonbladet.

По итогам девятого игрового дня чемпионата мира Нюландер вышел на первое место в списке бомбардиров, набрав 13 (4+9) очков. Он обошёл россиянина Никиту Кучерова, который отстаёт на один балл.

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