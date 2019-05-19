Окулов: ещё не до конца осознал, что стал обладателем Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Константин Окулов вспомнил перипетии финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-0).



«Вроде эмоции от победы улеглись. Хотя порой кажется, что ещё не до конца осознал то, что произошло. Была проделана большая работа, которая и привела к желаемому результату. Мы понимали, что лучшую игру покажем именно весной. Превосходили соперника в разных мелочах. Хотя в целом все поединки получились тяжёлыми. Серия — интереснейшая.



Если честно — не задумывался о личной статистике, просто выходил и играл. Здорово, конечно, видеть такие цифры, но в каких-то матчах мог действовать и лучше. Нас с Максимом Шалуновым, с которым вместе два года назад пришли из «Сибири», называют «мощным оружием». Взаимопонимание действительно есть, дай бог, в следующем году выступим ещё лучше», — приводит слова Окулова официальный сайт лиги.

Сорокин – заслуженный MVP. 10 игроков, удививших в плей-офф КХЛ Вратарь ЦСКА не провалился, как в прошлом году, это сыграло решающую роль в победе «армейцев».