Сорокин – заслуженный MVP. 10 игроков, удививших в плей-офф КХЛ

Плей-офф КХЛ в этом году был ярким и запоминающимся. Кто-то из игроков прыгнул выше головы или сумел оправиться от невнятного регулярного чемпионата и преобразиться в главных матчах сезона. Кто-то, наоборот, не оправдал ожиданий и в решающие моменты сдулся. Представляем подборку игроков, которые удивили.
Сергей Шумаков
17 (12+5) очков в 19 матчах, «0»
Шумаков вернулся в КХЛ из Северной Америке не в лучшей форме, но Боб Хартли терпеливо ждал, когда Сергей станет для его команды козырем. Это случилось в самое важное время – Шумаков пригвоздил «Ак Барс» в первом (дубль) и четвёртом (хет-трик) матчах, продолжил забивать и в других сериях. Ему даже не помешала травма, полученная в серии с «Барысом», — тогда Сергея увезли на носилках. В финале же Шумаков забросил половину всех шайб «Авангарда».
Константин Окулов
14 (7+7) очков в 19 матчах, «+8»
То, что у Окулова большой потенциал, мы знали и до этого плей-офф, но в прошлом году ему ещё не слишком доверяли в ЦСКА. В этом сезоне его игровое время увеличилось на три минуты, и Константин не подвёл Никитина. Он забивал важнейшие шайбы – в серии с «Динамо», где немного сник Капризов и компания, он выступил в роли джокера. Его шайба в во втором матче финала стала победной, а в решающей встрече именно Окулов сравнял счёт за две с половиной минуты до сирены.
Илья Сорокин
16 побед в 20 матчах, %ОБ 94,7, КН 1,19
Сорокин – один из лучших, если не лучший вратарь КХЛ, и даже такая команда, как ЦСКА, сильно зависит от его уверенности. В прошлом плей-офф Илья столкнулся с проблемами ещё по ходу серии со СКА, в финале тоже не всегда выручал и в итоге за решающей игрой наблюдал со скамейки запасных.
Сегодняшний Сорокин – заслуженный MVP плей-офф, забить которому было практически нереально. До финала «Авангард» был самой забивающей командой, но в двух из четырёх матчей так и не смог разгадать Сорокина.
Михаил Григоренко
21 (13+8) очко в 20 матчах, «+9»
Лучший бомбардир и лучший снайпер плей-офф, и этим всё сказано. Григоренко в этом сезоне наконец-то вышел на проектную мощность и после великолепной регулярки показал такой же великолепный плей-офф. Григоренко стал самым бросающим игроком (66 бросков), а по количеству победных шайб (4) уступает только Хартикайнену. Он выходил в меньшинстве, в большинстве, на последних минутах, когда надо отстоять победный счёт.
Антон Волченков
3 (3+0) очка в 7 матчах, «+2»
«Торпедо» проиграло ещё в первом раунде, но три шайбы от Волченкова в Нижнем Новгороде будут долго помнить. Защитник, чьи сильные стороны – вовсе не голы и даже не передачи, а чумовые блоки, хиты и умная работа клюшкой, вдруг стал забивать важнейшие шайбы. И даже если 37-летний Волченков решит повесить коньки на гвоздь, звание лучшего снайпера команды в одном взятом плей-офф у него уже никто не отнимет.
Стефан Да Коста
3 (1+2) очка в 8 матчах, «-1»
Французский нападающий разочаровал в плей-офф, он был незаметен как в серии с «Трактором», так и во втором раунде с «Салаватом Юлаевым», да ещё и дважды хватал удаления до конца игры, за которыми следовали дисквалификации.
Линус Умарк
18 (4+14) очков в 17 матчах, «+11»
Умарк всегда играл в плей-офф результативно, но в этом году он ещё и не щадил себя у собственных ворот, самоотверженно бросался под шайбы, бежал в оборону, показал себя настоящим командным игроком. Чего только стоит его сейв в овертайме шестого матча с «Авангардом»! По показателю полезности швед стал третьим в плей-офф после Алексея Марченко и Теэму Хартикайнена, которые заработали по «+14».
Сергей Плотников
14 (3+11) очков в 16 матчах, «+1»
В команде, где играют Якупов, Прохоркин, Барабанов, Кузьменко, Херсли и Дацюк, вторым бомбардиром стал не кто-то из них, а Сергей Плотников. Он бился, дрался, заводил свою команду, проявлял характер и отказывался сдаваться. Особенно запомнится его сумасшедший гол в последнем матче, практически как супер-шайба Овечкина в ворота «Финикса». Этот плей-офф Плотников провёл так же ярко, как в 2014-м году, когда помог «Локомотиву» выбить из розыгрыша главных фаворитов «Динамо» и СКА.
Юха Метсола
10 побед в 17 матчах, %ОБ 95,6, КН 1,54
Метсола творил настоящие чудеса. «Салават Юлаев» наконец-то нашёл вратаря, с которым нестрашно в плей-офф. Финн стал лучшим по проценту отражённых бросков и вторым после Сорокина по коэффициенту надёжности. Даже несмотря на то, что Метсола дошёл только до финала конференции и провёл на 2-3 матча меньше ближайших преследователей, по его воротам нанесли на 200 бросков больше, чем кому-нибудь ещё – 684. По воротам Бобкова бросили 485 раз, по воротам Сорокина – 465 раз.
Патрик Закриссон
9 (3+6) очков в 11 матчах, «0»
В «Динамо» основные надежды возлагали на связку Шипачёва и Кагарлицкого, но в плей-офф они выступили слабо. А вот Закриссон, который весь регулярный чемпионат не оправдывал надежд, в кубковых матчах проявил себя настоящим лидером, играл крайне полезно, забивал в меньшинстве и был одним из ключевых игроков, которые помогли бело-голубым пройти «Йокерит».