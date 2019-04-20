Сорокин – заслуженный MVP. 10 игроков, удививших в плей-офф КХЛ

Вратарь ЦСКА не провалился, как в прошлом году, это сыграло решающую роль в победе «армейцев».

Плей-офф КХЛ в этом году был ярким и запоминающимся. Кто-то из игроков прыгнул выше головы или сумел оправиться от невнятного регулярного чемпионата и преобразиться в главных матчах сезона. Кто-то, наоборот, не оправдал ожиданий и в решающие моменты сдулся. Представляем подборку игроков, которые удивили.

ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд! Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!

Сергей шумаков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

17 (12+5) очков в 19 матчах, «0»



Шумаков вернулся в КХЛ из Северной Америке не в лучшей форме, но Боб Хартли терпеливо ждал, когда Сергей станет для его команды козырем. Это случилось в самое важное время – Шумаков пригвоздил «Ак Барс» в первом (дубль) и четвёртом (хет-трик) матчах, продолжил забивать и в других сериях. Ему даже не помешала травма, полученная в серии с «Барысом», — тогда Сергея увезли на носилках. В финале же Шумаков забросил половину всех шайб «Авангарда».

14 (7+7) очков в 19 матчах, «+8»



То, что у Окулова большой потенциал, мы знали и до этого плей-офф, но в прошлом году ему ещё не слишком доверяли в ЦСКА. В этом сезоне его игровое время увеличилось на три минуты, и Константин не подвёл Никитина. Он забивал важнейшие шайбы – в серии с «Динамо», где немного сник Капризов и компания, он выступил в роли джокера. Его шайба в во втором матче финала стала победной, а в решающей встрече именно Окулов сравнял счёт за две с половиной минуты до сирены.

16 побед в 20 матчах, %ОБ 94,7, КН 1,19



Сорокин – один из лучших, если не лучший вратарь КХЛ, и даже такая команда, как ЦСКА, сильно зависит от его уверенности. В прошлом плей-офф Илья столкнулся с проблемами ещё по ходу серии со СКА, в финале тоже не всегда выручал и в итоге за решающей игрой наблюдал со скамейки запасных.



Сегодняшний Сорокин – заслуженный MVP плей-офф, забить которому было практически нереально. До финала «Авангард» был самой забивающей командой, но в двух из четырёх матчей так и не смог разгадать Сорокина.

Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.

Михаил Григоренко Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

21 (13+8) очко в 20 матчах, «+9»



Лучший бомбардир и лучший снайпер плей-офф, и этим всё сказано. Григоренко в этом сезоне наконец-то вышел на проектную мощность и после великолепной регулярки показал такой же великолепный плей-офф. Григоренко стал самым бросающим игроком (66 бросков), а по количеству победных шайб (4) уступает только Хартикайнену. Он выходил в меньшинстве, в большинстве, на последних минутах, когда надо отстоять победный счёт.

3 (3+0) очка в 7 матчах, «+2»



«Торпедо» проиграло ещё в первом раунде, но три шайбы от Волченкова в Нижнем Новгороде будут долго помнить. Защитник, чьи сильные стороны – вовсе не голы и даже не передачи, а чумовые блоки, хиты и умная работа клюшкой, вдруг стал забивать важнейшие шайбы. И даже если 37-летний Волченков решит повесить коньки на гвоздь, звание лучшего снайпера команды в одном взятом плей-офф у него уже никто не отнимет.

Волченков в плей-офф-2019 забил столько же, сколько за предыдущие 118 игр в КХЛ

3 (1+2) очка в 8 матчах, «-1»



Французский нападающий разочаровал в плей-офф, он был незаметен как в серии с «Трактором», так и во втором раунде с «Салаватом Юлаевым», да ещё и дважды хватал удаления до конца игры, за которыми следовали дисквалификации.

18 (4+14) очков в 17 матчах, «+11»



Умарк всегда играл в плей-офф результативно, но в этом году он ещё и не щадил себя у собственных ворот, самоотверженно бросался под шайбы, бежал в оборону, показал себя настоящим командным игроком. Чего только стоит его сейв в овертайме шестого матча с «Авангардом»! По показателю полезности швед стал третьим в плей-офф после Алексея Марченко и Теэму Хартикайнена, которые заработали по «+14».

«Планирую, что следующий сезон станет последним в России» Смотреть на волшебные трюки Линуса Умарка в КХЛ нам осталось недолго.

Сергей Плотников Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

14 (3+11) очков в 16 матчах, «+1»



В команде, где играют Якупов, Прохоркин, Барабанов, Кузьменко, Херсли и Дацюк, вторым бомбардиром стал не кто-то из них, а Сергей Плотников. Он бился, дрался, заводил свою команду, проявлял характер и отказывался сдаваться. Особенно запомнится его сумасшедший гол в последнем матче, практически как супер-шайба Овечкина в ворота «Финикса». Этот плей-офф Плотников провёл так же ярко, как в 2014-м году, когда помог «Локомотиву» выбить из розыгрыша главных фаворитов «Динамо» и СКА.

10 побед в 17 матчах, %ОБ 95,6, КН 1,54



Метсола творил настоящие чудеса. «Салават Юлаев» наконец-то нашёл вратаря, с которым нестрашно в плей-офф. Финн стал лучшим по проценту отражённых бросков и вторым после Сорокина по коэффициенту надёжности. Даже несмотря на то, что Метсола дошёл только до финала конференции и провёл на 2-3 матча меньше ближайших преследователей, по его воротам нанесли на 200 бросков больше, чем кому-нибудь ещё – 684. По воротам Бобкова бросили 485 раз, по воротам Сорокина – 465 раз.

Патрик Закриссон

9 (3+6) очков в 11 матчах, «0»



В «Динамо» основные надежды возлагали на связку Шипачёва и Кагарлицкого, но в плей-офф они выступили слабо. А вот Закриссон, который весь регулярный чемпионат не оправдывал надежд, в кубковых матчах проявил себя настоящим лидером, играл крайне полезно, забивал в меньшинстве и был одним из ключевых игроков, которые помогли бело-голубым пройти «Йокерит».