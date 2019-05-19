Форвард сборной Финляндии покинул расположение команды из-за травмы колена
Нападающий сборной Финляндии Ээту Луостаринен покинул расположение команды. По информации официального сайта ИИХФ, у хоккеиста повреждение колена.
20-летний нападающий получил травму в матче групповой стадии чемпионата мира с Великобританией (5:0). Луостаринен улетел в Финляндию, где состоится дальнейшее медицинское обследование. На чемпионате мира в Словакии форвард провёл четыре матча и заработал две минуты штрафа.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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