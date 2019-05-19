Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира – 2019 со Швейцарией

Сегодня, 19 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швейцарии и России. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
История личных встреч сборных России и Швейцарии на чемпионатах мира по хоккею
Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:
Георгиев (Василевский);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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