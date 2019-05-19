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Видеообзор второй подряд разгромной победы Чехии на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор второй подряд разгромной победы Чехии на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Чехии разгромила команду Австрии со счётом 8:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе. В предыдущем матче подопечные Милоша Ржиги с таким же счётом разгромили Италию.

В составе победителей дублем отметился Михал Ржепик, по разу отличились Радек Факса, Доминик Симон, Доминик Кубалик, Михаэль Фролик, Ян Коларж и Якуб Врана. Второй матч на ноль подряд провёл Павел Францоуз.

Видеообзор самых ярких моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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