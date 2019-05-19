Весной 2019 года Петерис Скудра мог возглавить минское «Динамо»

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков сообщил, что клуб мог возглавить Петерис Скудра.

«Ещё в феврале-марте вели разговоры с Петерисом Скудрой. Мы даже достигли соглашения, однако потом, скажем так, затянулось понимание наших возможностей на будущий год», — сказал Басков в эфире телеканала ОНТ.

Перед началом сезона-2011/12 Скудра по приглашению Дмитрия Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». Спустя год он подписал контракт с «Сибирью», куда ранее перебрался всё тот же Квартальнов. В апреле 2013 года подписал контракт с «Торпедо», где занял должность главного тренера. В апреле 2018 года покинул пост тренера нижегородцев. 19 апреля 2019 года «Трактор» объявил о назначении Петериса Скудры на должность главного тренера.