Фишер: Швейцария хотела больше атаковать, ведь Россия не любит обороняться
Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал поражение в матче чемпионата мира 2019 года с командой России (0:3). Российская команда одержала шестую победу подряд.
«В первом периоде у нас были проблемы, а во втором мы превосходили соперника по голевым моментам 4-2. Старались больше играть в атаке. Знали, что русские любят атаковать и не любят обороняться, так что это изначально было нашим планом. Сегодня мы сыграли не идеально, чтобы рассчитывать на победу с такой командой, как Россия. Многое должно было сойтись, сегодня не сошлось», — передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Все голы сборной России в матче со Швейцарией на чемпионате мира по хоккею 2019 года
Тренер Швейцарии: у России невероятно крутая команда. Мы попали под грозу
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