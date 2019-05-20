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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

19 мая, в десятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоялось четыре матча. В Братиславе встречались сборные Австрии и Чехии, России и Швейцарии, а в Кошице мерились силами сборные США и Германии, Франции и Финляндии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Группа А. Германия— США

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Германия
1 : 3
1:1, 0:0, 0:2
США
1:0 – Тиффельс (Драйзайтль) – 11:55 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Келлер, Мартинес) – 13:47 (5x5), 1:2 – Ларкин (ван Римсдайк, Мартинес) – 50:03 (5x5), 1:3 – Айкел (Кейн, Сутер) – 56:15 (5x4)

Группа B. Австрия— Чехия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Австрия
0 : 8
0:2, 0:3, 0:3
Чехия
0:1 – Факса (Коларж, Гудас) – 06:30 (5x5), 0:2 – Кубалик (Гудас) – 14:30 (5x5), 0:3 – Симон (Ворачек, Гронек) – 20:41 (5x5), 0:4 – Ржепик (Факса, Кубалик) – 30:14 (5x3), 0:5 – Фролик (Гулаш, Гронек) – 30:55 (5x3), 0:6 – Ржепик (Кубалик, Коларж) – 42:26 (5x5), 0:7 – Коларж (Ворачек, Фролик) – 44:06 (5x5), 0:8 – Врана (Яшкин, Факса) – 45:01 (5x5)

Группа А. Швейцария— Россия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Россия
0:1 – Анисимов (Орлов, Гусев) – 03:36 (5x5), 0:2 – Кучеров (Гусев) – 26:20 (5x4), 0:3 – Кучеров (Анисимов, Зайцев) – 55:20 (5x5)

Группа B. Франция — Финляндия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Франция
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Финляндия
0:1 – Кивиранта (Линдбом, Тюрвяйнен) – 09:24 (5x5), 0:2 – Миккола (Песонен, Каски) – 21:51 (5x5), 0:3 – Саллинен (Савинайнен, Куусела) – 52:31 (5x5)

В группе А лидирует Финляндия, набравшая 16 очков. У США 14 баллов, и Канады и Германии по 12 очков. У Словакии девять очков, у Дании — пять, у Франции — одно, у Великобритании — ноль.

В группе B сборная России набрала максимальное количество очков (18) по итогам шести матчей, у Чехии (15 очков). У Швейцарии и Швеции по 12 очков. У Латвии и Норвегии — по шесть, у Австрии и Италии — ноль.

Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий?
Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.
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