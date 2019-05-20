Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

19 мая, в десятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоялось четыре матча. В Братиславе встречались сборные Австрии и Чехии, России и Швейцарии, а в Кошице мерились силами сборные США и Германии, Франции и Финляндии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
Группа А. Германия— США
Группа B. Австрия— Чехия
Группа А. Швейцария— Россия
Группа B. Франция — Финляндия
В группе А лидирует Финляндия, набравшая 16 очков. У США 14 баллов, и Канады и Германии по 12 очков. У Словакии девять очков, у Дании — пять, у Франции — одно, у Великобритании — ноль.
В группе B сборная России набрала максимальное количество очков (18) по итогам шести матчей, у Чехии (15 очков). У Швейцарии и Швеции по 12 очков. У Латвии и Норвегии — по шесть, у Австрии и Италии — ноль.
- 20 мая 2019
-
01:00
-
00:35
-
00:31
-
00:28
-
00:24
-
00:21
-
00:13
-
00:09
-
00:00
- 19 мая 2019
-
23:56
-
23:48
-
23:39
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
22:22
-
21:21
-
21:15
-
20:34
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:50
-
19:39
-
19:25
-
19:21
-
18:15
-
18:05
-
17:55
-
17:15
-
17:08
-
16:47
-
16:28
-
15:31
-
15:08