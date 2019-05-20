Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

19 мая, в десятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоялось четыре матча. В Братиславе встречались сборные Австрии и Чехии, России и Швейцарии, а в Кошице мерились силами сборные США и Германии, Франции и Финляндии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Группа А. Германия— США

Группа B. Австрия— Чехия

Группа А. Швейцария— Россия

Группа B. Франция — Финляндия

В группе А лидирует Финляндия, набравшая 16 очков. У США 14 баллов, и Канады и Германии по 12 очков. У Словакии девять очков, у Дании — пять, у Франции — одно, у Великобритании — ноль.

В группе B сборная России набрала максимальное количество очков (18) по итогам шести матчей, у Чехии (15 очков). У Швейцарии и Швеции по 12 очков. У Латвии и Норвегии — по шесть, у Австрии и Италии — ноль.