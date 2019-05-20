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«Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе» и повёл в серии, у Тарасенко три очка

«Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе» и повёл в серии, у Тарасенко три очка
Хоккей / НХЛ 0

В пятом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» в гостях разгромил «Сан-Хосе Шаркс» — 5:0.

Счёт уже на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист. Во втором периоде отличились Джейден Шварц и Владимир Тарасенко. Российский форвард реализовал буллит. В заключительной трети Шварц оформил хет-трик.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
19 мая 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0 : 5
0:1, 0:2, 0:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Сундквист – 05:50 (5x5), 0:2 – Шварц – 23:05 (5x5), 0:3 – Тарасенко – 26:53 (бул), 0:4 – Шварц (Перрон, Тарасенко) – 42:19 (5x3), 0:5 – Шварц (Тарасенко, Шенн) – 56:02 (5x5)

На счету Барбашёва три броска в створ и три силовых приёма за 15.52 на льду. У Владимира Тарасенко гол и две результативные передачи, три броска, два силовых приёма и блок-шот за 14.53.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».

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