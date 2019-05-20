Задоров: сборная России показала свою лучшую игру на ЧМ-2019

Защитник сборной России Никита Задоров подвёл итоги встречи с командой Швейцарии (3:0), а также поделился ожиданиями от матча со Швецией.

«Был ли матч со Швейцарией самым сложным для нас на этом чемпионате мира? Да. Швейцария всё-таки получше уровнем команда. Более сбалансированная. Играет в строгий хоккей. Я думаю, мы показали свою лучшую игру на турнире. Но всё равно надо стремиться к улучшению. У нас были ошибки в матче со Швейцарией – надо посмотреть видео и исправить их. Думаю, в следующей встрече ещё лучше сыграем.

Нужно быть осторожными. У Швеции сейчас около 20 игроков из НХЛ. Все они здорово действуют — мы об этом знаем. Нужно подойти к матчу с ними собранными, без недооценки соперника и сыграть на максимуме своих возможностей. Надо выходить и выигрывать. Не важно, кто как играл раньше. Да, шведы проиграли на старте чехам, но затем этих чехов уже обыграли мы. Как ранее американцы проиграли словакам. Значения все эти матчи не имеют. Чемпионат мира — это длинный турнир. Как сказал Марк Стоун (форвард сборной Канады. – Прим. «Чемпионата»), в первую игру не выигрываешь турнир и не проигрываешь. Бывают осечки у всех. Главное, что будет в конце чемпионата мира», — приводят слова Задорова «Известия».