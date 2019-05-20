Кутюр: «Сан-Хосе» слишком часто играл в своей зоне, нас там просто заперли
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился мнением о пятом матче серии финала Западной конференции НХЛ с «Сент-Луис Блюз». «Музыканты» одержали победу со счётом 5:0 и повели в серии до четырёх побед.
«Мы слишком часто теряли шайбу. «Сан-Хосе» слишком много времени играл в своей зоне. Нас там просто заперли. А когда у команды была возможность выбраться за синюю линию, мы допускали оплошности и ошибки. И нас за это снова и снова наказывали», — приводит слова Кутюра официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
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А «Сан-Хосе» рискует потерять четырёх игроков из-за травм.
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