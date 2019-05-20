Барбашёв: Тарасенко забил самый важный гол в пятом матче с «Сан-Хосе»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв оценил игру команды в пятом матче серии финала Запада НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0).
«Команда играла великолепно. Я думаю, что «акулы» захватили инициативу на первых минутах встречи. Затем «Сент-Луис» забросил две шайбы и направил игру в своё русло. Мы здорово действовали в течение всех трёх периодов.
Буллит Тарасенко? Я уже Вове сказал, что это, наверное, был самый важный гол в игре. Тарасенко реализовал буллит и сделал счёт 3:0, всё стало гораздо проще. Команда билась с первой и до последней минуты, очень хорошо играли.
Впереди шестая игра, нас ждёт долгий полёт. Отдохнём, посмотрим видео. Будем бороться за победу, поскольку есть шанс пробиться в финал. Хорошее настроение, постараемся выложиться по полной программе», — сказал Барбашёв в интервью официальному сайту НХЛ.
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