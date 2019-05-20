Яшкин: было приятно играть с Крейчи и Пастрняком, но теперь у меня другая роль

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин рассказал об изменениях в команде по сравнению с прошлогодним чемпионатом мира.



«Так сразу сложно сказать, какие изменения в сравнении с прошлым годом. Думаю, у нас на этом чемпионате мира игроки чуть-чуть лучше, чем в прошлом году в Копенгагене. Отсюда стиль игры команды несколько изменился. Каждый хоккеист знает свою роль, и все выполняют установку на 100 процентов. Может быть, стали лучше действовать вратари: все три наших голкипера отлично сейчас играют. А в целом больших изменений не произошло.



Конечно, в прошлом году было интересно играть с Крейчи и Пастрняком. Сейчас другие напарники по звену, другая роль. Но тут всё может измениться в следующем матче. Так что будем дальше выполнять установку тренера и адаптироваться к предлагаемым условиям», — приводит слова Яшкина «Известия».

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