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Яшкин: было приятно играть с Крейчи и Пастрняком, но теперь у меня другая роль

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Яшкин: было приятно играть с Крейчи и Пастрняком, но теперь у меня другая роль
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин рассказал об изменениях в команде по сравнению с прошлогодним чемпионатом мира.

«Так сразу сложно сказать, какие изменения в сравнении с прошлым годом. Думаю, у нас на этом чемпионате мира игроки чуть-чуть лучше, чем в прошлом году в Копенгагене. Отсюда стиль игры команды несколько изменился. Каждый хоккеист знает свою роль, и все выполняют установку на 100 процентов. Может быть, стали лучше действовать вратари: все три наших голкипера отлично сейчас играют. А в целом больших изменений не произошло.

Конечно, в прошлом году было интересно играть с Крейчи и Пастрняком. Сейчас другие напарники по звену, другая роль. Но тут всё может измениться в следующем матче. Так что будем дальше выполнять установку тренера и адаптироваться к предлагаемым условиям», — приводит слова Яшкина «Известия».

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