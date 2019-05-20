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Форвард Илья Зубов подписал новый контракт со «Спартаком»

Форвард Илья Зубов подписал новый контракт со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Илья Зубов заключил новый контракт со «Спартаком» и продолжит играть за красно-белых, информирует официальный сайт московского клуба. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провёл в составе «Спартака» 63 игры и набрал 38 (11+27) очков. Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий принял участие в 507 матчах, на его счету 256 (77+179) очков.

В минувшем сезоне «Спартак» занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф московский клуб проиграл в шести матчах СКА, хотя одержал победу в каждой из первых двух встреч. В межсезонье команду возглавил бывший главный тренер сборной России Олег Знарок.

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