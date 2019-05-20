Шварц: вклад Тарасенко в успех огромен, он даёт пример самопожертвования
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц после пятого матча серии с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0, 3-2 в серии) высоко оценил вклад в командный успех российского нападающего Владимира Тарасенко.
«Вклад Тарасенко огромен. Для игрока, который забивает так много голов, проделывать еще и так много другой работы — это просто здорово. Кроме того, примером работы и самопожертвования он заводит партнёров, придает всем энергии. Когда твой лучший снайпер идёт на ворота, играет в силовой манере и с энергией, это заводит всех остальных. Это имеет колоссальное значение в текущее время года», — приводит слова Шварца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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