Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Гениальные сейвы вратаря Великобритании, сохранившие команду в элите ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Гениальные сейвы вратаря Великобритании, сохранившие команду в элите ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Великобритании оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Французская сборная проиграла все семь матчей в группе, заработав два очка, и покинет элитный дивизион чемпионата мира.

В овертайме блестяще играл британский голкипер Бен Боунс. Несколько его великолепных сейвов спасли команду от вылета из элиты ЧМ.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.

Великобритания отыгралась с 0:3 и выбила Францию из элиты ЧМ
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент