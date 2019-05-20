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Сборная Великобритании победила Францию со счёта 0:3 и осталась в элите ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Великобритания победила Францию со счёта 0:3
Сергей Емельянов
Великобритания умеет играть в хоккей! Отыгрались с 0:3 и остались в элите ЧМ
История одного из главных камбэков в истории чемпионатов мира!
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Перед стартом чемпионата мира одной из главных интриг являлось выступление сборной Великобритании. Два года назад они выиграли группу В в первом дивизионе, а на следующий год, в статусе андердогов, обошли Казахстан, Италию, Словению и выиграли второе золото подряд. Это золото значило попадание в группу лучших из лучших. В высшем хоккейном дивизионе сборная Великобритании появилась впервые за 25 лет. В первом матче на турнире с командой Германии подопечные Питера Рассела оказались в 15 минутах от сенсации. Однако в дальнейшем дела британцев пошли много хуже. К последнему матчу на турнире англичане подошли с шестью поражениями с общим счётом 5:38.

Для того, чтобы остаться в элитном дивизионе, британцам любым способом нужно было побеждать сборную Франции. Французы ещё шесть лет назад обыгрывали Россию, а пять лет тому назад пробились в четвертьфинал мирового первенства. С того времени эта сборная не хватала звёзд с неба, однако и класс сильнейших не покидала. К тому же французы могут похвастаться наличием игрока из НХЛ. По ходу турнира к команде Филиппа Бозона подъехал форвард «Коламбуса» Александр Тексье. Ещё в апреле он забивал «Тампе» в розыгрыше Кубка Стэнли.

В общем перед матчем все карты были на руках французской сборной. Первый период обошёлся без заброшенных шайб, а в начале второго отрезка показалось, что всё с этой игрой ясно. Французам понадобилось всего пять минут, чтобы трижды огорчить Бена Баунса. Более того, им даже удалось войти в историю мирового хоккея. Флориан Шакиашвили и Антони Рёш отличились с интервалом в шесть секунд, что является вторым результатом в истории мировых первенств.

Сборная Франции забила два гола за шесть секунд — второй показатель в истории ЧМ

Главному тренеру британцев Питеру Расселу пришлось в срочном порядке брать экстренный тайм-аут. И после этого тайм-аута на льду начала твориться какая-то мистика. Французы, старавшиеся до третьей шайбы, максимально аккуратно играть в своей зоне, начали ошибаться на ровном месте. А британцы начали возвращаться в игру. На 36-й минуте забил Роберт Дауд, блестяще переигравший Флориана Арди. Спустя три минуты лучший снайпер сборной Великобритании Майк Хэммонд забросил четвёртую шайбу на этом турнире. К слову, у многих звёзд мирового хоккея, статистика много хуже, чем у Хэммонда.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

Дальше больше. В начале третьего периода блестящий сольный номер исполнил Роберт Фармер. Британец по борту заложил вираж, вылез на пятак соперника и отправил шайбу над плечом Арди. За четыре минуты до конца периоде у французов был шанс всё закончить, однако реализовать большинство не удалось. И встреча перетекла в овертайм, который должен был определить судьбу сборных.

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Франция
3 : 4
0:0, 3:2, 0:1, 0:1
Великобритания
1:0 – Реш (Манавьян, Бозон) – 23:36 (5x5), 2:0 – Трей (Шакиашвили, Тексье) – 27:31 (5x4), 3:0 – Реш (Клеро) – 27:37 (5x5), 3:1 – Дауд (О'Коннор) – 34:59 (5x5), 3:2 – Хэммонд (О'Коннор, Филлипс) – 38:04 (5x5), 3:3 – Фармер (Филлипс, О'Коннор) – 45:16 (5x5), 3:4 – Дэвис (Филлипс) – 62:03 (3x3)

И тут на первый план вышла фигура вратаря британцев. Баунс сотворил несколько эффектных сейвов, которые оставили команде Рассела надежду на победу. Особенным красивым и впечатляющим вышел его сейв лёжа. Французы упустили потрясающий шанс на победу и были наказаны буквально в первой опасной атаке соперника в дополнительное время.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

Героем нации стал Бен Дэвис, забросивший вторую шайбу на турнире в самый важный момент в истории британского хоккея. Сборная Британии сумела совершить один из самых ярких камбэков в истории чемпионатов мира, а команда Франции впервые с 2004 года вылетает из элитного дивизиона. И винить французы могут только самих себя. Проиграть самый важный матч на турнире, ведя по ходу встречи 3:0… Надо было умудриться!

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

«Работаем летом, чтобы оплатить счета. И мы будем играть против звёзд НХЛ!»
Всё, что вы хотели знать о сборной Великобритании. Сегодня эти парни сыграют с канадцами.
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