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Экс-игрока «Ак Барса» Обухова принудительно приведут в суд по делу об избиении

Экс-игрока «Ак Барса» Обухова принудительно приведут в суд по делу об избиении
Хоккей / КХЛ 0

Мировая судья Вахитовского района Казани Галина Сагель назначила принудительный привод экс-игрока «Ак Барса» Дмитрия Обухова, информирует «Бизнес Online». Игрока привлекают к административной ответственности по факту избиения девушки.

Обухов в суд не явился. По словам его представителя, он находится за городом. В суде зачитали показания Обухова в ходе административной проверки. Вещественным доказательством виновности Обухова стала видеозапись.

В сентябре 2011 года следственное управление СКР по Татарстану после дополнительной проверки возбудило уголовное дело в отношении Обухова. Тогда форвард обвинялся в изнасиловании и грабеже. Однако доказать вину хоккеиста не удалось. Следственный комитет вскоре закрыл дело.

Источник: экс-игрок «Ак Барса» Обухов избил девушку, полиция проводит проверку
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