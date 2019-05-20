Ландер: мы позволили Латвии забить лёгкие голы, нельзя такое повторять

Нападающий сборной Швеции Антон Ландер поделился впечатлениями после выигранного матча с командой Латвии (5:4).



«Латвия провела хороший матч. Но мы сами позволили им забить несколько лёгких голов. Повторять такое нельзя. Завтра играем с россиянами, они здорово выглядят здесь, у них очень сильная атака. Гусеву и Кучерову ни в коем случае нельзя давать много времени владения шайбой. Нужно быть очень внимательными с ними», — передаёт слова Ландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий шведской сборной Элиас Петтерссон. В середине второго периода сборная Латвии сравняла счёт усилиями Роберта Букартса. На 34-й минуте шведы вновь вышли вперёд, гол в актив записал Адриан Кемпе. На старте третьего периода подопечные Боба Хартли забили дважды благодаря точным броскам Яниса Якса и Букартса, оформившего дубль. На экваторе периода Швеция вновь захватила преимущество, голы забили Антон Ландер и Патрик Хёрнквист. На 57-й минуте Букартс оформил хет-трик, но в концовке Швеция выиграла благодаря броску Денниса Расмуссена в пустые ворота соперника.

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.