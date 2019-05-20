Ландер: мы позволили Латвии забить лёгкие голы, нельзя такое повторять

Нападающий сборной Швеции Антон Ландер поделился впечатлениями после выигранного матча с командой Латвии (5:4).
«Латвия провела хороший матч. Но мы сами позволили им забить несколько лёгких голов. Повторять такое нельзя. Завтра играем с россиянами, они здорово выглядят здесь, у них очень сильная атака. Гусеву и Кучерову ни в коем случае нельзя давать много времени владения шайбой. Нужно быть очень внимательными с ними», — передаёт слова Ландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий шведской сборной Элиас Петтерссон. В середине второго периода сборная Латвии сравняла счёт усилиями Роберта Букартса. На 34-й минуте шведы вновь вышли вперёд, гол в актив записал Адриан Кемпе. На старте третьего периода подопечные Боба Хартли забили дважды благодаря точным броскам Яниса Якса и Букартса, оформившего дубль. На экваторе периода Швеция вновь захватила преимущество, голы забили Антон Ландер и Патрик Хёрнквист. На 57-й минуте Букартс оформил хет-трик, но в концовке Швеция выиграла благодаря броску Денниса Расмуссена в пустые ворота соперника.
- 20 мая 2019
-
21:23
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:37
-
20:33
-
20:03
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:21
-
18:40
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
15:32
-
15:24
-
15:16
-
14:57
-
14:30
-
14:24
-
13:38
-
13:28
-
12:48
-
12:35
-
12:28
-
11:55