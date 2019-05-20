Экхольм: Овечкин не очень хорошо начал ЧМ, но мы знаем, на что он способен

Защитник сборной Швеции Маттиас Экхольм поделился впечатлениями от матча с командой Латвии (4:5).



«Не понимаю, с чего вы решили, что сборная Латвии — слабая. В прошлом году мы их обыграли в четвертьфинале — 3:2, и они показывали хороший хоккей. Сейчас они здорово играли против каждой из топ-команд нашей группы. Это очень мастеровитая сборная.



Второй гол в наши ворота — это то, за что мы любим хоккей. Это непредсказуемый спорт. Здесь всё возможно. Вышло так, что я попал в ногу партнёру и шайба влетела в наши ворота. Будем надеться, что в будущем такого не повторится, этот эпизод останется в прошлом.



У россиян собрались почти все звёзды. Очень крутая команда. Нас точно ждет тяжёлая игра. Для нас этот матч — возможность занять первое место в группе. Не стал бы заострять внимание только на Гусеве и Кучерове. В российской команде полно других мастеров. Овечкин не очень хорошо начал турнир, но мы знаем, на что он способен на самом деле. Ещё есть Малкин, Дадонов. Нам необходимо быть готовыми ко всем игрокам сборной России», — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.