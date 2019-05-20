Грёнборг: стиль игры России будет более привычным, чем стиль Латвии

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг подвёл итоги после матча с Латвией (5:4).



«Знали, что будет тяжёлая игра, в прошлом году в четвертьфинале с Латвией тоже было тяжело. Наши игроки непривычны к хоккею, который показывает Латвия. Наши игроки из НХЛ, там совсем другая игра. Надо отдать должное Латвии за то, как они играют весь турнир. Сегодня они тоже провели очень сильный матч, бросили нам настоящий вызов.



Знали, что плей-офф начинается сейчас. Чтобы выйти в четвертьфинал, нам нужно было брать хотя бы очко сегодня. Мы взяли три и очень довольны. Все дальнейшие игры будут очень упорными, мы к этому готовимся.



Понятно, что соперник проделал хорошую работу, иначе бы не забил два гола в большинстве. Нам надо будет это проанализировать. Мне не понравилось, что у соперника проходили передачи через пятачок, наши спецбригады не должны такое допускать. Ну и надо отдать должное сопернику за то, что у них получались такие передачи.



Выиграем ли мы завтра у России с таким хоккеем? Будет совершенно другая игра, с совершенно другим соперником. Большая часть российских игроков выступает в НХЛ, как и наши ребята. Стиль игры будет другим, более привычным для нашей команды. Но я не собираюсь принижать Латвию, она сегодня проделала отличную работу», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.