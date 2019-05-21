Дадонов: смысла переживать из-за четвертьфинала пока нет

Нападающий сборной России Евгений Дадонов поделился ожиданиями от матча с Швецией на чемпионате мира 2019 года по хоккею.



«Удивительного в поражении шведов ничего нет — чехи тоже хорошо играют на этом турнире, и нам победа над ними далась нелегко. Так что будем готовиться к предстоящему матчу и стараться играть на победу. Тренеры нам покажут, как действовать, а мы сделаем всё, чтобы исполнить это на льду.

Лично я не думаю ни о чём касательно четвертьфинала и возможных переездов. Концентрируюсь только на следующей игре со Швецией. Настраиваемся на победу, а дальше будь что будет. Смысла переживать из-за четвертьфинала пока нет», — приводят слова Дадонова «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года