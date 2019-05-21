Источник: ИИХФ застряла в прошлом, даже базовая статистика не обновляется быстро

Финское издание Jatkoaika выступило с критикой Международной федерации хоккея за работу со статистическими данными и отсутствием цифр расширенной статистики.



«Есть несколько вещей, в которых ИИХФ показала свою несостоятельность руководить хоккеем и развитием этого вида спорта. Статистика — один из них. Расширенные статистические данные уже стали обычным явлением во многих лигах. В НХЛ они уже давно применяются, а недавно они стали доступны в чешской Экстралиге, финской SM-лиге и шведской SHL. Однако на чемпионатах мира таких данных нет, а ведь это современный способ понимания игры. ИИХФ, не имея расширенной статистики, застряла в прошлом.



Да что там, даже базовая статистика не обновляется должным образом, не обновляется в режиме реального времени, а лишь потом публикуется в pdf, что очень непрактично. При такой обработке данных не приходится говорить об улучшении и создании чего-то нового. И это при том, что новые технологии уже захватывают хоккейный мир», — отмечает обозреватель Туули Мяяття.

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