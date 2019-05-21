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Видеообзор сенсационной победы Германии над Финляндией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор сенсационной победы Германии над Финляндией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Финляндии уступила команде Германии в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 2:4.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Посмотреть видеообзор можно на YouTube.

Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, точным броском отличился финский форвард Харри Песонен. На 18-й минуте немецкий форвард Марк Михаэлис восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде команды также обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Юхани Тюрвяйнен и Доминик Кагун. На 45-й минуте Леон Драйзатль вывел вперёд сборную Германии. В концовке Драйзайтль забил в пустые ворота, установив окончательный счёт.

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