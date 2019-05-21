Выборы сменщика Фазеля проведут в Санкт-Петербурге в 2020 году

Выборы нового главы Международной федерации хоккея пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс.



«Планируется, что выборы главы IIHF пройдут в сентябре 2020 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Это решение должен будет утвердить конгресс, работа которого начнется в Братиславе в этот четверг», — приводит слова Стайсса «РИА Новости».



69-летний Фазель руководит ИИХФ с 1994 года. В 2016 году швейцарец был переизбран президентом организации на шестой и последний срок. В 2018 году Фазель рассказал, что в 2020 году сложит свои полномочия. Напомним, Фазель во времена игровой карьеры не поднялся выше уровня второй швейцарской лиги.



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