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Латвия завершила выступление на ЧМ-2019 победой над Норвегией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия завершила выступление на ЧМ-2019 победой над Норвегией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Норвегии проиграла команде Латвии в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 1:4. Латвийская команда, как и её соперник, не сумела пробиться в четвертьфинал турнира.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий норвежской сборной Тобиас Линдстрём. На старте второго периода подопечные Боба Хартли восстановили равновесие после заброшенной шайбы форварда Микса Индрашиса. В заключительные 20 минут голы Яниса Якса, Рихарда Марениса и Рональда Кениньша установили окончательный счёт.

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Норвегия
1 : 4
1:0, 0:1, 0:3
Латвия
1:0 – Линдстрём (Холёс, Мартинсен) – 15:18 (5x4), 1:1 – Индрашис (Балцерс, Блюгерс) – 22:43 (5x4), 1:2 – Якс (Балинскис, Индрашис) – 46:59 (5x5), 1:3 – Маренис (Кулда, Балцерс) – 47:55 (5x5), 1:4 – Кениньш (Индрашис) – 54:13 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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