Овечкин и Малкин забили первый совместный гол с Олимпиады в Сочи

Нападающий сборной России Александр Овечкин отметился голом во втором периоде матча с командой Швеции. Форварду ассистировал Евгений Малкин, счёт стал 3:1 пользу россиян.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Связка Александра Овечкина и Евгения Малкина забросила шайбу впервые с Олимпийских игр 2014 года. Тогда в Сочи Овечкин и Малкин забили по голу с передач друг друга в матче со Словенией (5:2), который был стартовым на турнире.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Команды вышли на лёд в следующих составах:



сборная России



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.



сборная Швеции



Маркстрём (Лундквист);

Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;

Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;

М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;

Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.

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